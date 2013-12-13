مدير أمن الإسماعيلية: لم نحدد سبب تفجير معسكر الأمن المركزي حتى الآن

كتب : الوطن منذ 55 دقيقة

اللواء محمد العناني

قال اللواء محمد العناني، مدير أمن الإسماعيلية، إن سبب التفجير الذي وقع بالقرب من معسكر الأمن المركزي لم يتم تحديده حتى الآن.

وأضاف العناني خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "CBC"، أن الأجهزة الجنائية مازالت تجمع الأدلة و تعاين موقع الحادث لتحديد كيفية التفجير، مشيرا إلى وفاة مجند وإصابة 18 آخريين.

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