"ماسبيرو" يسوق أعماله النادرة في معرض "مونديال الإذاعة والتليفزيون"

كتب : انتصار حسني منذ 7 دقائق

يشارك اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأكبر جناحين، في السوق الذي يقيمه مونديال الإذاعة والتليفزيون، ويعرض فيهما قطاع الإنتاج والقطاع الاقتصادي عددا كبيرا من الأعمال التراثية والنادرة الموجودة في مكتبات "ماسبيرو"، والتي يتم تسويقها حسب قائمة بيع الأعمال التراثية والتي تتراوح ما بين 500 و1000 دولار للحلقة حسب قيمة العمل.

وسيقوم المسؤولون باستغلال تواجد أكثر من 1400 قناة تليفزيونية مصرية وعربية لتسويق هذه الاعمال، ومن أهمها "مارد الجبل" و"هي والمستحيل" و"أجزاء رأفت الهجان" و"أجزاء ليالي الحلمية" و"أحلام الفتى الطائر" و"الحفار" و"أجزاء بوابة الحلواني" و"دموع في حين وقحة" وغيرها من الأعمال الدرامية والمسرحية النادرة.