الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تكرم وفد الشباب المصرى

كرمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، وفد وزارة الشباب المصرى والدكتور محمود حسن وكيل الوزارة وممثل جامعة الدول العربية.

> واستقبلت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الوفود الشبابية المشاركة ببرنامج زيارة الأماكن المقدسة بالسعودية، وقد بدأ الاستقبال بتقديم فرقة الكشافة بالجامعة أنشودة للترحيب بوفود الدول العربية، تلاها عرض فيلم وثائقى حول نشأة الجامعة والكليات المختلفة بها.

وقال الدكتور حسين بن شريف العبدلى عميد شئون الطلاب بالجامعة الإسلامية، إن هدف الجامعة الإسلامية هو التعريف بسماحة الدين الإسلامى ونشره من خلال الكليات المتعددة والمسئولة عن تدريس مواد الشريعة الإسلامية والفقه والعقيدة.

واختتمت الزيارة بتقديم الجامعة للدروع التذكارية لكل من الدكتور محمود حسن وكيل وزارة الشباب بمصر وممثل جامعة الدول العربية، وكذلك محمد على زكى رئيس وفد وزارة الشباب.