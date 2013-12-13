فندق راق للقطط يفتح أبوابه فى فبراير القادم بباريس

سيفتتح فندق جديد يوفر كل سبل الراحة للقطط في نهاية شهر فبراير القادم بباريس ويحتوى على غرف مضيئة ومريحة وقاعة كبيرة للعب وقائمة طعام خاصة وعناية طبية.

> ويضم الفندق الجديد نحو عشرين غرفة تبلغ مساحة كل واحدة منها اربعة أمتار مربعة حيث تم الاستعانة فى تجهيزة بمهندسين معماريين واطباء بيطريين، لتكون الغرف متكيفة مع حاجات القطط المنزلية وستكون فيها مستويات مختلفة ومنصات لتتمكن من القفز والتسلق واللعب.

كما سيضم فندق القطط الجديد قاعة مساحتها 20 مترامربعا للسماح للنزلاء بتمضية ساعات عدة فى اليوم للعب مع بعضهم.

وقال صاحب الفندق ان المؤسسة يجب أن تحترم المعايير الفندقية الخاصة بالنظافة خصوصا ، مع الحرص على أن تكون الأسعار فى متناول جميع أصحاب القطط الذين تدفعهم ظروفهم إلى ترك حيواناتهم الآليفة لعدة ايام على أن تصل سعر الغرفة الواحدة إلى 25 يورو فى اليوم.

أ.ش.أ