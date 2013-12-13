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حجز 375 مركبة و8 دراجات في العين الشهر الماضي

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حجز 375 مركبة و8 دراجات في العين الشهر الماضي حجز 375 مركبة و8 دراجات في العين الشهر الماضي

حجز قسم مرور ودوريات العين بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 375 مركبة، بالإضافة إلى 8 دراجات لأسباب مختلفة، منها استيفاؤها الشروط الموجبة لحجزها حسب قوانين السير والمرور، في ما بلغ عدد المركبات والدراجات التي تم فك حجزها 368 مركبة ودراجتين، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال المقدم محمد أحمد المزروعي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي: إن االحجز يتم لارتكاب عدة مخالفات، منها قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، 24 نقطة، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً، أو التسابق على الطريق "12 نقطة "، وعدم الوقوف عند التسبب في حادث تنتج عنه إصابات تقررها المحكمة 24 نقطة وغيرها. وأضاف: إن من الأسباب المؤدية لحجز المركبة وصول النقاط المرورية إلى الحد الأعلى 24 نقطة مرورية، ويتم الحجز عن طريق عدة جهات مرورية، منها فرع الضبط المروري، وفرع مباحث المرور، وذلك بواسطة الدوريات المرورية.

وشدد المزروعي على سائقي المركبات ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور.

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