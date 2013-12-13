حريق يلتهم مستودع أثاث في «صناعية الشارقة»

تمكن رجال الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق كبير نشب بعد ظهر أمس في مستودع لتنجيد الأثاث في المنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، وتصاعدت ألسنة الدخان في محيط المستودع، ولم تعرف بعد أسباب الحريق، حيث تم القضاء على كافة محتويات المستودع وجميعها مواد قابلة للاشتعال، ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على النيران وعدم انتشارها في المستودعات المجاورة بدون خسائر في الأرواح.

وقال العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة:إن غرفة العمليات المركزية تلقت في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس بلاغاً يفيد بنشوب حريق متطور في أحد المستودعات الكبرى المخصصة لتنجيد الأثاث بالمنطقة الصناعية، وهرعت إلى مكان الحريق فرق الدفاع المدني من مراكز الإدارة ، وسمنان، وموليح والميناء ، كما تم طلب المساعدة من الدفاع المدني في دبي وتم إرسال فرقة مجهزة ساهمت في السيطرة على الحريق مع باقي مراكز الدفاع المدني بالشارقة بالإضافة إلى صهاريج المياه من بلدية الشارقة.

وأضاف :قامت فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق في زمن قياسي حتى لا يمتد إلى المستودعات الأخرى، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات.