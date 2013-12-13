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عودة وزيرة الصحة من جوبا بعد افتتاح عدد من العيادات المصرية

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عودة وزيرة الصحة من جوبا بعد افتتاح عدد من العيادات المصرية عودة وزيرة الصحة من جوبا بعد افتتاح عدد من العيادات المصرية

عادت إلى القاهرة مساء اليوم الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان قادمة من جوبا بعد زيارة لجنوب السودان استغرقت 3 أيام.

وقد أجرت الوزيرة محادثات مع الدكتور إسحق كليتو، وزير الصحة بجنوب السودان، وعدد من المسئولين بحكومة جنوب السودان، وتناولت بحث التعاون فى البرامج الخاصة بصحة المرأة والطفل، وتقليل وفيات الأطفال، فضلاً عن متابعة القوافل الطبية المصرية التى تزور جنوب السودان.

وافتتحت الدكتورة مها الرباط العيادة المصرية فى مدينة بور بإقليم جونجلى وتفقدت العيادة المصرية بجوبا.

وكان وفد من وزارة الصحة قد سافر إلى جوبا منذ عدة أيام وزار مدينة بور لبدء التشغيل التجريبى للعيادات المصرية هناك التى تقدمها هدية إلى مواطنى جنوب السودان ويتحمل الصندوق الفنى للتعاون مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية إنشاء هذه العيادات.
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