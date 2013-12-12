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خالد صالح يبدأ تصوير أول مشاهدة بفيلم “الجزيرة2″

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خالد صالح يبدأ تصوير أول مشاهدة بفيلم “الجزيرة2″ خالد صالح يبدأ تصوير أول مشاهدة بفيلم “الجزيرة2″

بدأ الفنان خالد صالح اليوم الخميس تصوير اول مشاهده فى فيلم”الجزيرة2″ مع الفنان احمد السقا.
> وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد هروب “منصور حفني” الذى يجسد دوره الفنان أحمد السقا من السجن، ويستعيد نشاطه الإجرامي ويشكل عصابات تلعب دور الطرف الثالث في الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، ويستغل قيام ثورة 25 يناير لينفذ عدداً من الجرائم لصالح شخصيات ذات مناصب كبرى في الدولة.

“الجزيرة 2″ بطولة أحمد السقا، وهند صبرى وخالد الصاوي، ومحمود عبدالمغني، وعزت أبوعوف، وخالد صالح، واروى جودة .و من تأليف الأشقاء محمد و خالد و ياسمين دياب وإخراج شريف عرفة.

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