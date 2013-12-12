حيدر بغدادى: سأخوض إنتخابات الشعب القادم .. ولابد محاسبة كل النشطاء السياسيين

قال حيدر بغدادى النائب الأسبق بمجلس الشعب عن الحزب الوطني ، إنه قرر خوض انتخابات مجلس الشعب القادم، و سيتم مقابلة معاونيه السبت القادم لبحث ترشحه لإنتخابات مجلس الشعب .

و أضاف بغدادى فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” بأنه مؤيد لقانون التظاهر مع إلزامية محاسبة جميع النشطاء السياسيين مثل أحمد دومة و أسماء محفوظ, ويتساءل من أين يكون لهم الدعم المالي و الذي ظهر فاجأة فقط بعد 25 يناير مضيفًا، بأنه يجب فصل جميع الطلاب المتظاهرين من الجامعات سنتين .

و قال بأنه استدعى الشرطة قبل المئتمر بسبب تواجد سيدة أخوانية وضعت قنبلة أسفل المصرح و استدعوا خبيرا للمرقعات ليبطل مفعول تلك القنبلة و قامت قوات الشرطة باحتجاز تلك السيدة في قسم الجمالية .

و أضاف حيدر بأنه بعد ان يتم الأستفتاء على الدستور ستقوم حملة كمل جميلك بحشد اربعة ملايين مواطن مصري في ميدان التحرير لتخريب يوم 25 يناير و الذي وصفه “بتاع الاخوان” .