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إنطلاق فعاليات مهرجان التحطيب السادس بالأقصر

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إنطلاق فعاليات مهرجان التحطيب السادس بالأقصر إنطلاق فعاليات مهرجان التحطيب السادس بالأقصر

انطلقت ، اليوم الخميس ، فعاليات مهرجان التحطيب السادس بميدان سيدي ابوالحجاج في محافظة الأقصر على أنغام الربابة والمزمار البلدي .

يشارك في هذه الدورة التي ستستمر لثلاثة أيام 39 لاعب من محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا .

يقام المهرجان تحت رعاية الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بحضور عدد كبير من لاعبي ومدربي التحطيب من بواقع 6 لاعبين ومحكم من كل محافظة.

وشهد افتتاح المهرجان حضور عدد كبير من السائحين الذين يحرصون على مشاهدة هذه اللعبة التراثية الشهيرة في صعيد وأقيمت على هامش المهرجان عروض لفرق الفنون الشعبية بالأقصر .

كما سيشهد المهرجان ورشة تدريبية لتعليم فنون التحطيب أشرف عليها مجموعة من مدربي الفنون الشعبية بالصعيد، وذلك تمهيدا للمسابقة الدولية الأولى للعبة العصا التي تنظمها الهيئة في العام المقبل ولأول مرة في تاريخ مهرجانات التحطيب.

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