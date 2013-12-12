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الإليزيه: الرئيس الفرنسي يحضر مراسم تشييع جنازة مانديلا الأحد المقبل

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الإليزيه: الرئيس الفرنسي يحضر مراسم تشييع جنازة مانديلا الأحد المقبل الإليزيه: الرئيس الفرنسي يحضر مراسم تشييع جنازة مانديلا الأحد المقبل

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

يتوجه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، يوم الأحد المقبل، إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مراسم تشييع جنازة المناضل الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وذكر الإليزيه، في بيان صحفي، اليوم، أن الرئيس الفرنسي، وكذلك رئيسي الوزراء السابقين ليونيل جوسبان وآلان جوبيه، سيحضرون مراسم جنازة مانديلا المقررة بمسقط رأسه بقرية (كونو) بجنوب إفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام مراسم تشييع جنازة المناضل الجنوب إفريقي الأحد القادم حيث سيوارى الثرى في قرية كونو بمنطقة ترانسكاي في جنوب شرق البلاد حيث ترعرع مانديلا.

وكان الزعيم نيلسون مانديلا توفي يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ95 عامًا بعد مشوار حياة تاريخي من المعاناة وحتى الانتصار على الفصل العنصري ليصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.

وكان الرئيس الفرنسي قد شارك قبل يومين في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت بجوهانسبرج.

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