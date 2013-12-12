وزير الصناعة : 2180 شركة أستفادت من تنمية الصادرات وحققت 8 مليار جنيه العام الماضي

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق علي مد العمل بالنظام الحالي لبرامج رد اعباء الصادرات حتي نهاية العام المالي الحالي او لحين اعتماد المنظومة الجديدة لبرامج رد اعباء الصادرات ايهما اقرب كما تم الموافقة علي تمويل المشروع القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ بمبلغ 25 مليون جنيه بما يخدم قطاع كبير من منتجي الحاصلات الزراعية وايضا بعض المنتجات الغذائية المستخدمة للموالح والخوخ في مختلف المحافظات ، لافتا الي انه سيتم رفع هذه القرارات الي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيداً لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح

> الاراضى و اماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة اعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك لاستعراض تقرير الصندوق حول برامج رد الاعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق .

واشار عبد النور ان المجلس وافق ايضا علي مد دعم تكاليف تسجيل الادوية المصرية في الاسواق الخارجية بنسبة 50% من تكلفة التسجيل لتشمل جميع دول العالم بما يسهم في دفع وتنمية وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الادوية وفتح مزيد من الاسواق الجديدة امام هذا القطاع خاصة السوق الافريقي والذي يعد من اهم الاسواق الواعدة امام صادرات مصر من الادوية ، لافتا الي ان مباحثاته مع وزراء تجارة الدول الافريقية المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية باندونيسيا الاسبوع الماضي كان احد محاورها الاساسية هو طلب الدول الافريقية بضرورة تواجد الدواء المصري في اسواقها ، كما وافق المجلس ايضا علي اعادة تقديم مساندة المعارض الدولية المتخصصة التي سيتم تنظيمها داخل مصر والتي تمثل احد العناصر المهمة لترويج وتسويق المنتجات المصرية وجذب مزيد من المستوردين والمستثمرين الاجانب لعقد صفقات تصديرية .

واشار الوزير الي ان برامج المساندة التصديرية التي قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة علي تخطي الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات وساهمت ايضا في الحفاظ علي الاسواق الخارجية والتوسع في فتح اسواق جديدة والحفاظ علي العمالة .

واضاف الوزير ان قطاع التصدير يعد احد اهم القطاعات القادرة علي توليد فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي حيث حققت الصادرات المصرية زيادة بلغ مقدارها 12% خلال الفترة من يناير الي نوفمبر 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لافتا الي انه من المستهدف الوصول بالصادرات المصرية الي 150 مليار جنيه مع نهاية عام 2013 .

واشار الوزير الي ان محاصيل الفاكهة من اهم المحاصيل الزراعية في مصر وتشغل ما يعادل 1.4 مليون فدان من المساحات المزروعة وتصاب اشجار وثمار هذه الفاكهة ببعض الحشرات الضارة التي تؤثر سلبا علي انتاجيتها مثل ذبابة الفاكهة والخوخ لذا تم تبني مشروع لمكافحة تلك الحشرات وتم رصد 25 مليون جنيه لتنفيذ هذا البرنامج من خلال صندوق تنمية الصادرات .

ومن جانبه اشار الدكتور احمد جلال وزير المالية ان الصادرات جزء اساسي ومصدر رئيسي لتنمية الاقتصاد القومي وان الدول التي حققت نجاحات اقتصادية وتنموية كبيرة ارتكز نجاحها علي قطاع التصدير ، مؤكداً ضرورة وضع آليات متطورة وديناميكية جديدة لمنظومة مساندة قطاع التصدير تتلائم مع التطورات والمتغيرات المستمرة في الاسواق الخارجية وتساند تلك القطاعات بقوة لزيادة قدرتها التنافسية وتساهم في الدخول في اسواق جديدة.

واكد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان المساندة التصديرية التي حصلت عليها الحاصلات الزراعية خلال المرحلة الماضية ساهمت وبقوة في دخول المنتجات الزراعية المصرية الي الاسواق الاوروبية وبدون تلك المساندة لم تستطع تلك المنتجات المنافسة مع المنتجات الاخري داخل تلك الاسواق ، مشيرا الي ضرورة العمل علي فتح المزيد من الاسواق الخارجية الجديدة امام صادرات الحاصلات الزراعية لتستوعب الانتاج المتزايد من قطاع الزراعة المصري والحفاظ علي الاسواق التي نجحنا في الدخول اليها خلال المرحلة الماضية.

ومن جانبها اكدت اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ان عدد الشركات التي استفادة من برامج رد الاعباء من الصندوق بلغ 2180 شركة خلال العام المالي 2012/2013 وحصلت علي قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات و57 مليون جنيه وحققت صادرات قيمتها 8 مليارات و 244 مليون دولار حيث ان كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائد حوالي 2.7 دولار ، لافتا الي ان عدد الشركات التي استفادة من الصندوق خلال الربع الاول من العام المالي 2013/2014 بلغت 1043 شركة حققت صادرات قيمتها 1.1 مليار دولار وحصلت علي 648 مليون جنيه ضمن برامج رد الاعباء من الصندوق