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أبو تريكة: لا اهتم بميسي .. وافكر فقط في بايرن ميونيخ

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أبو تريكة: لا اهتم بميسي .. وافكر فقط في بايرن ميونيخ أبو تريكة: لا اهتم بميسي .. وافكر فقط في بايرن ميونيخ

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي أن المشاركة في كأس العالم للأندية هى التتويج الأفضل لمشواره مع كرى القدم.

وقال أبو تريكة لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "حان وقت الابتعاد عن الملاعب، المشاركة في مونديال الأندية قد تكون تعويضا عن الإخفاق في الوصول لكأس العالم 2014."

وتابع أبو تريكة "احترم محاولات مدربي محمد يوسف وزملائي لإثنائي عن الاعتزال،ولكنني أرى أنها أنها اللحظة المناسبة."

وأضاف أبو تريكة "لا أسعى لمجد شخصي في المونديال ولا اهتم باقتسامي صدارة هدافي البطولة مع نجم برشلونة ليونيل ميسي بأربعة أهداف، فكل ما اتمناه تحقيق نتيجة جيدة مع الأهلي."

وأتم أبو تريكة "لا اهتم سوى بمواجهة بايرن ميونيخ حتى تكون النهاية السعيدة بالنسبة لي."

ويفتتح المارد مشاركته المونديالية الخامسة يوم السبت المقبل بمواجهة جوانزو إيفرجراند بطل أسيا في دور ربع النهائي بحلول السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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