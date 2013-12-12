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جمعة: بايرن ميونيخ؟ قد تكون المباراة الأخيرة لي مع الأهلي

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جمعة: بايرن ميونيخ؟ قد تكون المباراة الأخيرة لي مع الأهلي جمعة: بايرن ميونيخ؟ قد تكون المباراة الأخيرة لي مع الأهلي

يتمنى وائل جمعة مدافع الأهلي المخضرم أن يتأهل فريقه لمقابلة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يفكر في الاعتزال عقب تلك المواجهة.

وقال جمعة لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواجهة البافاري "إنها المباراة التي اتمنى المشاركة فيها وتقديم أداء يشرف الكرة المصرية، وقد تكون المباراة الأخيرة لي مع الأهلي."

ويتعين على المارد الأحمر تجاوز منافسه جوانزو بطل أسيا أولا في ربع النهائي يوم السبت المقبل، لمواجهة بطل أوروبا.

وتابع صاحب الـ38 عاما "أفكر جديا في الاعتزال عقب البطولة، وقد استمر بسبب الضغوط التي تمارس علي من الجهاز الفني واللاعبين للاستمرار حتى نهاية الموسم."

وأضاف الصخرة "مطالبون بتقديم أداء متميز في المونديال يتناسب مع الخبرة التي اكتسبناها من المشاركة أربع مرات."

وأتم "علينا تجاوز بطل أسيا القوي الذي يمثل قوام منتخب الصين ويضم عددا كبيرا من المحترفين تحت قيادة العالمي مارشيلو ليبي."

يُذكر أن جمعة هو اكثر اللاعبين خوضا للمباريات في مسابقات الاتحاد الافريقي برصيد 95 مباراة.

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