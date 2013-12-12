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4 وكالات إعلانية تتسابق على شراء ساعات إذاعية بـ"ميجا" و"هيتس"

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4 وكالات إعلانية تتسابق على شراء ساعات إذاعية بـ"ميجا" و"هيتس" 4 وكالات إعلانية تتسابق على شراء ساعات إذاعية بـ"ميجا" و"هيتس"

كتب : انتصار حسني منذ 48 دقيقة

يستعد المسؤولون في القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الأسبوع القادم، لفتح المظاريف الخاصة ببيع حق استغلال ساعات إذاعية على إذاعتي "ميجا" و"هيتس" التابعتين لشبكة (راديو النيل) وذلك حسب شروط المزايدة الإعلانية التي أعلن عنها القطاع الاقتصادي، بين الوكالات الإعلانية، خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وشارك في المزايدة 4 وكالات هي (روتانا للخدمات الإعلانية - mba - ميديا لاين - ريدنج) وذلك حسب المدة القانونية لتلقي المظاريف.

جدير بالذكر أن القطاع استبعد تلقي مظاريف عدد من الوكالات الأخرى، لعدم توافر شروط المزايدة لديها.

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