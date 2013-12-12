المنسق العام لحركة كفاية: هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير يتبناها الإعلاميون‎

صرح عبدالرحمن الجوهري، المنسق العام لحركة كفاية، بأن الحركة تحتفل لإحياء الذكرى التاسعة بالتزامن مع ذكرى السنوية الأولى لوفاة الحسيني أبو ضيف مضيفا أن الحركة انتزعت حق التظاهر من فم سلطة مبارك و عصابته الفاسدة ليمتلك الشعب المصري حقه الطبيعي في التظاهر السلمي .

و أدلى الجوهري بتصريحات خاصة لوكالة “ONA” أثناء المؤتمر الصحفي المقام بمقر نقابة الصحفيين بأن أهداف ثورة 25 يناير لم يتم تحقيق منها آي شيء بدليل صدور قانون التظاهر و الذي وصفه بالمعيب ليكون عرقلة أمام الشعب المصري في التعبير عن رأيه بحجة أن صدور القانون فقط لجماعة الأخوان و هذا يعتبر”كلام فارغ” -على حد قوله- .

و أضاف الجوهري بأن هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير يتبناها بعض الإعلاميين من حيث تشويه فكرة الثورة وإطلاق عليها بعض المصطلحات الرديئة مثل نكسة 25 يناير أو مؤامرة مؤكدا بأن مكتسبات ثورة 25 يناير فيما يتعلق بحق التظاهر و التعبير عن الرأي لن و لم يتنازل عنه الشعب المصري .