أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المنسق العام لحركة كفاية: هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير يتبناها الإعلاميون‎

Google+ Print
المنسق العام لحركة كفاية: هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير يتبناها الإعلاميون‎ المنسق العام لحركة كفاية: هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير يتبناها الإعلاميون‎

عبدالرحمن الجوهري المنسق العام لحركة كفاية

صرح عبدالرحمن الجوهري، المنسق العام لحركة كفاية، بأن الحركة تحتفل لإحياء الذكرى التاسعة بالتزامن مع ذكرى السنوية الأولى لوفاة الحسيني أبو ضيف مضيفا أن الحركة انتزعت حق التظاهر من فم سلطة مبارك و عصابته الفاسدة ليمتلك الشعب المصري حقه الطبيعي في التظاهر السلمي .

و أدلى الجوهري بتصريحات خاصة لوكالة “ONA” أثناء المؤتمر الصحفي المقام بمقر نقابة الصحفيين بأن أهداف ثورة 25 يناير لم يتم تحقيق منها آي شيء بدليل صدور قانون التظاهر و الذي وصفه بالمعيب ليكون عرقلة أمام الشعب المصري في التعبير عن رأيه بحجة أن صدور القانون فقط لجماعة الأخوان و هذا يعتبر”كلام فارغ” -على حد قوله- .

و أضاف الجوهري بأن هناك مؤامرة على ثورة 25 يناير يتبناها بعض الإعلاميين من حيث تشويه فكرة الثورة  وإطلاق عليها بعض المصطلحات الرديئة مثل نكسة 25 يناير أو مؤامرة مؤكدا بأن مكتسبات ثورة 25 يناير فيما يتعلق بحق التظاهر و التعبير عن الرأي لن و لم يتنازل عنه الشعب المصري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا