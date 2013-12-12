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نقابة الموسيقيين تكرم الإعلامي علي الكشوطي وبرنامج “studio”

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نقابة الموسيقيين تكرم الإعلامي علي الكشوطي وبرنامج “studio” نقابة الموسيقيين تكرم الإعلامي علي الكشوطي وبرنامج “studio”

نقابة الموسيقيين تكرم علي الكشوطي وبرنامج “studio”

منحت نقابة الموسيقيين المذيع علي الكشوطي مقدم برنامج ” studio” علي شاشة قناة أونست، شهادة تقدير وذلك لإهتمام البرنامج بإبراز دور الموسيقيين وأهميتهم في صناعة الأغنيات وهو الهدف الأساسي لبرنامج studio”"، حيث يعتمد على استضافة صناع الأغنية والموسيقى، والجنود المجهولين وراء العمل والذي يستمتع عشاق الموسيقى بأعمالهم دون التعرف عليهم عن قرب.

من جانبه أكد يحيي ممتاز رئيس مجموعة قنوات أونست، ان تكريم نقابة الموسيقيين للبرنامج يعد وسام شرف للقناة وللبرنامج وللقائمين علي تنفيذ البرنامج، وان التكريم يؤكد علي ان رسالة البرنامج التي تهدف الي تسليط الضوء علي أهمية الموسيقي وصناعها وصلت بالفعل.

البرنامج من تقديم علي الكشوطي وإعداد عبير شوري وفكرة محمد القاضي مونتاج احمد عوض ومساعد مخرج رامي القاياتي وحسام فجله ومن إخراج محمد شاكر وإشراف عام يحيي ممتاز ويعرض أسبوعيا علي شاشة htv تلفزيون أونست كل يوم جمعة.

 

 

 

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