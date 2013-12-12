منى الشاذلى وهاله سرحان تدينان تفجير سيارة بمعسكر الأمن المركزى بالاسماعيلية

أدانت الاعلاميات منى الشاذلى وهالة سرحان حادث التفجير الذى اودى بحياة امجند الامن المركزى ” حمدى حسن ، وأصا 18 آخرون فى انفجار السيارة المفخخة بمعسكر الأمن المركزي بـالإسماعيلية.وعبر تغريده لها على تويتر كتبت منى الشرقاوى,أسهل حاجة الارهاب و اصعب حاجة انك تقدر تواجهه .. تحية لكل ضابط ولكل مجند ولكل شرطي يسهر على أمن بلده. مصر,اما هالة سرحان فكتبت مصريون يقتلون علي أيدي مصريين ياحسرة علي الزمن الأسود لن تتحول الي سوريا وليبيا مصر عظيمة ستقهر الإرهاب

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