الفاتيكان يولد من جديد بلمسة من فرانسيس الأول..شخصية عام 2013

تقرير : أحمد محمد عبد الحميد

منحت مجلة تايم الأمريكية البابا فرنسيس الأربعاء 11 ديسمبر 2013 ، لقب شخصية العام لدوره في تغيير رسالة الكنيسة الكاثوليكية واستحواذه على “قلوب الملايين” فى العالم ، وذلك بعد تنافسه مع العديد من الشخصيات والقادة ، أبرزهم الرئيس أوباما ، وبشار الأسد ، وإدوارد سنودن.

اختير الكاردينال الارجنتيني خورخيه برغوليو على رأس الكنيسة الكاثوليكية خلفا لبنديكتوس السادس عشر، وحمل لقب البابا فرانسيس الأول، وهو أول بابا من أمريكا اللاتينية وأول يسوعي في الوقت نفسه يصل إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية.

تم تنصيب البابا بشكل رسمي في ساحة القديس بطرس يوم 19 مارس 2013، في عيد القديس يوسف في قداس احتفالي؛ وعرف عنه التواضع ودعم الحركات الإنسانية على الصعيد الشخصي وكذلك كقائد ديني، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار والتواصل بين مختلف الخلفيات والثقافات. بعد انتخابه حبرًا أعظم، ألغى الكثير من التشريعات المتعلقة بالبابوية على سبيل المثال أقام في بيت القديسة مرثا لا في المقر الرسمي في القصر الرسولي، ووصف بكونه “البابا القادر على إحداث تغييرات”.

قدم البابا النسخة النهائية من البيان المشترك الصادر عن أساقفة أمريكا اللاتينية المسمى “وثيقة أباريسيدا” بعد إقراره من قبل البابا بندكت السادس عشر، نصت الوثيقة على ضرورة الامتثال و قبول تعاليم الكنيسة ضد “جرائم نكراء” مثل الإجهاض والقتل الرحيم.

الكنيسة الكاثوليكية والمسيحية تحترم جميع الأديان الأخرى التي تحاول الوصول إلى الله والإجابة عن الأسئلة الوجودية بالنسبة للبشر ، وأعلن خلال اللقاء انتقاده للإلحاد داعيًا إلى حرب عالمية جديدة بوجه الإلحاد، والتطرف وقال “بالمحبة نواجه التطرف”

ردود الفعل على انتخابه

> اعتبرت الصحافة الإيطالية انتخاب البابا فرنسيس ثورة في تاريخ الكنيسة، في حين شهدت مسقط رأسه الأرجنتين احتفالات صاخبة، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يحمل رسالة المحبة التي ألهمت العالم منذ أكثر من ألفي عام، ، وبشكل عام فقد رحبت جميع دول العالم التي تتبادل التثميل الدبلوماسي والعلاقات مع الفاتيكان بانتخابه، وكذلك رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى.

> توجهاته

> وينظر البعض إلى البابا الجديد على أنه يبدو محافظا واصلاحيا في الوقت نفسه، إذ ينظر إليه على أنه أرثوذوكسيا في القضايا التي تتعلق بالجنس، وليبراليا في القضايا التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية.

موقفه من الإسلام

> رحب رجال الدين المسلمين في الأرجنتين بخبر انتخابه، وقالوا في بيان أنه أظهر نفسه دائمًا كصديق للمجتمع الإسلامي ويدعم الحوار ، والاجراءات التي اتخذها في الماضي جعل من خبر انتخابه سبب فرح في المجتمع الإسلامي في الأرجنتين، وخلق توقعا بتعزيز الحوار بين الأديان.

> وكان البابا خلال رئاسته أساقفة بيونس آيرس قد زار مسجد ومدرسة إسلامية في المدينة، ودعا إلى تعزيز العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والإسلام.

وقال سومر النوفري، الأمين العام للمركز الإسلامي في الأرجنتين إنه خلال عقد من الزمان ساهم البابا مساهمة فعالة في الحوار بين المسيحيين والمسلمين، وأنه ترك تأثيرًا كبيرًا في تاريخ العلاقات بين الأديان الموحدة.

في حين دعت منظمة التعاون الإسلامي “لتحسين العلاقات” مع الإسلام، وقال أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو أنه يجب إستعادة الصداقة الحميمية بين الديانتين السماويتين”.

في حين أرسل أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، تهانيه للبابا الجديد، وكان الأزهر قد قطع علاقاته مع الكرسي الرسولي في أعقاب حبرية بندكت السادس عشر؛

كما أنه فى لقاءه الأول مع سفراء نحو 180 دولة حول العالم، قال البابا أنه سيهتم “بشكل خاص، بالحوار مع المسلمين”، ورحب بحضور الكثير من القادة المدنيين والدينيين قداس تصيبه، وخلافًا للقانون الكنسي قام البابا خلال استذكار غسل المسيح أرجل تلاميذه، قام البابا بالغسل حسب التقليد لاثني عشر شخصًا اثنان منهم مسلمين !! .

أصل الشرور التوزيع غير العادل للثروة

> صاغ البابا قناعته بالنسبة للواجب المسيحي الأول وهو مساعدة الأشخاص المحتاجين، فكتب يقول: “بالنسبة لي فإن كنيسة مجروحة ومتسخة لأنها خرجت للشوارع، أحب إلي من كنيسة مريضة بسبب ميلها للكتمان وتشبثها بأمنها الخاص” وبالتالي، فإن المسيحيين يجب عليهم تقديم المساعدة ، وهذا يشمل، القضاء على أسباب الفقر، ويقول إن السبب الرئيسي لكل الشرور الاجتماعية والعنف هو التوزيع غير العادل للثروة في العالم، وأن النظام الاقتصادي الحالي “جذورة غير عادلة” وتقنين الأسواق مسألة واجبة منذ مدة.

مؤلفاته

> جميع مؤلفات البابا حتى انتخابه عام 2013، كانت بالإسبانية، وتشمل على صعيد الكتب المنشورة كتاب في السماء والأرض ، أما الرسائل الرعوية التي وجهها بحكم كونه أسقفًا: تأملات للمتدينيين ، تأملات بالحياة الرسولية ، تأملات أمل ،الحوارات بين يوحنا بولس الثاني وفيدل كاسترو ، وضع الوطن على أكتاف الشخص ، الأمة التي سيتم بنائها ،الفساد والخطيئة ،عن اتهام الذات ،القوة الحقيقية هي الخدمة ،عقل مفتوح، وقلب مؤمن .

مهمة الكنيسة الحقيقية

وقالت نانسي جيبز رئيسة تحرير المجلة عند إعلان اختيار البابا فرنسيس شخصية العام على تلفزيون “NBC”: ” إن الكثير مما فعله في منصبه الذي تولاه قبل تسعة أشهر فقط غيّر بالفعل نبرة ما يصدر عن الفاتيكان”، وأشارت إلى قوله إن “مهمة الكنيسة هي مداواة الجراح لا أن تصبح شرطة دينية”.