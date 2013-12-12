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فرنسا: ما بين 3 إلى 8 آلاف من عناصر الميليشات ينتشرون في أفريقيا الوسطى

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فرنسا: ما بين 3 إلى 8 آلاف من عناصر الميليشات ينتشرون في أفريقيا الوسطى فرنسا: ما بين 3 إلى 8 آلاف من عناصر الميليشات ينتشرون في أفريقيا الوسطى
قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الأركان الفرنسية، العقيد جيل جارون، إن عدد عناصر الميليشيات المنتشرة فى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى يتراوح ما بين 3 و8 آلاف.وأضاف المسؤول الفرنسي، في مؤتمر صحفي بباريس، أنه «من الصعب للغاية تقدير عدد عناصر الميليشيات، بعد أسبوع فقط من إطلاق العملية العسكرية الفرنسية (سانجاريس) في البلاد، وأن الغالبية العظمى من الجماعات المسلحة التي تقوم بعمليات ترهيب فى البلاد عادت إلى ثكناتها».وأشار إلى «أهمية الانخفاض الكبير فى عدد الأفراد القادرة على الإرهاب في بانجي، والليلة الماضية شهدت حالة من الهدوء خاصة عاصمة أفريقيا الوسطى بعد يومين من مقتل 2 من الجنود الفرنسيين الذين قضوا في اشتباك بالقرب من المطار».  وقال «جارون» إن «ما يقرب من 1200 جندي فرنسي من أصل 1600 جندي ينتشرون في بانجي حاليا».وتواصل القوات الفرنسية المنتشرة فى عاصمة أفريقيا الوسطى، دعما للقوة الأفريقية المشتركة «ميسكا»، عمليات نزع سلاح الميليشيات المسلحة المتواجدة بالبلاد لضمان استعادة الأمن فى البلاد. 

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