السفارة المصرية بالإمارات تشارك في افتتاح معرض للترويج لصناعة الأثاث

كتب : بهاء الدين محمد الخميس 12-12-2013 20:40

افتتح عبدالله سلطان العويس، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والسفير إيهاب حمودة ومحمد علي السركال، عضو مجلس إدارة الغرفة وأمين السر، والسفير محمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وإدارة المراكز التجاريّة، والسفير شريف البديوي، القنصل العام لمصر بالإمارات، وماهر الشريف، الوزير المفوّض والمستشار التجاري بالسفارة المصرية، وتامر كسيبة، الرئيس التفيذي لمعرض ماتشينج، وبحضور مرفت فريد، العضو المنتدب بالشركة المصرية لإنشاء وإدارة المراكز التجارية، وخالد حميدة، المدير التنفيذي لشركة "ليبرا" المنظّمة لمعرض ماتشينج، وكبار مشاهير مصنعي الأثاث والديكور المصري، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال بدولة الإمارات، المعرض الذي تشارك به 15 شركة أثاث وديكور، وذلك بمقر المركز التجاري المصري بالشارقة أمس.

وفي أعقاب الافتتاح، عقد السفير محمد جمال الدين البيومي مؤتمرًا صحفيًا تحدث خلاله عن تطور صناعة الاثاث في مصر والمستقبل الواعد الذي ينتظرها، معتبرًا معرض ماتشينج واحدًا من صور الدعم التي يقدم لهذه الصناعة.

وفي البداية، تحدّث عبدالله سلطان العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس لجنة الصناعة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأن الغرفة حريصة بشدة على الانطلاق بالإنتاج المصري إلى آفاق أرحب لأسواق دول التعاون لدول الخليج العربي.

وأضاف أن حاكم الشارقة حريص كل الحرص على دعم ومساندة وتنمية العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعبًا على كل المستويات وفي جميع المجالات.