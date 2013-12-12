«محلب» لعمال «المقاولون العرب»: «وحشتوني.. ويد عرقانة بالعمل أشرف من المُخربة»

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «الإيد العرقانة بالعمل والإنتاج أشرف مليون مرة من التي تحرق وتخرب»، خلال جولة مفاجئة له، الخميس، زار خلالها الورش المركزية وإدارة المصانع التابعة لشركة المقاولون العرب بشبرا الخيمة.وخلال كلمته إلى العاملين قال «محلب» إن «هناك فارقًا كبيرًا بين التظاهر والإرهاب، وإن ما يحدث الآن ليست له صلة بالتظاهر، فنحن شعب ثقافتنا ترسخ احترام الأساتذة، وأنا حتى الآن أنحنى لتقبيل يد أساتذتي، فهل إهانة أساتذة الجامعات هذه الأيام تعد تظاهرا؟».وعبر عن سعادته لـ«وجوده وسط العاملين الشرفاء، الذين بنوا مصر، ويعملون ليل نهار»، وأضاف: «هذه القلعة العمالية الكبيرة بشبرا الخيمة تصنع حاليًا أعلى مستوى من الكباري المعدنية، التي كانت تستورد من الخارج».واستطرد في كلمته للعمال: «جئتكم اليوم لأنكم وحشتوني، وجئت لأفضفض معكم عن هموم البلد، فأنتم أصحاب المصلحة الحقيقيون، ومصر كبيرة بكم، والحكومة تعمل لديكم، ولا يتصور أحد أن الحكومة تستطيع فعل شيء بدونكم».وتابع: «نفس الأمر ينطبق على محطات الخرسانة ومحطات الأسفلت، والمعدات، التي كنا نستوردها من الخارج، والآن يتم تصنيعها وتصديرها، كما يتم أيضًا تصنيع صوامع الغلال، وكل هذه نجاحات للعامل المصري».وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة «نقطة بداية للتحرك وسط قواعدنا العمالية الشريفة، فأكبر النجاحات تحققت على أيديكم»، مشيرًا إلى أنه يشعر بـ«ارتياح شديد وسط زملائه العاملين، فيستمد منهم القوة لاستكمال مشوار العطاء، والعمل والإنتاج».وشدد على أن «هذا التوقيت هو توقيت العطاء، فمصر أعطتنا الكثير، وإذا كانت هناك تحديات كثيرة نواجهها حاليًا، فإن بلدنا ينتظرها مستقبل مشرق»، وقال: «العامل المصري له بصمة في كل موقع من مواقع العمل في الدول العربية بل والأفريقية».واختتم حديثه مع العاملين بقوله: «يجب علينا جميعا أن نتقي الله في مصر، فهذه بلدنا وبلد أولادنا ويجب أن نحافظ عليها، ونحميها بكل غال ونفيس».إعلان - Ads إعلان - Ads
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