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النائب العام يكلف فريقا بالتحقيق ومعاينة آثار انفجار الأمن المركزي

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النائب العام يكلف فريقا بالتحقيق ومعاينة آثار انفجار الأمن المركزي النائب العام يكلف فريقا بالتحقيق ومعاينة آثار انفجار الأمن المركزي

انفجار – أرشيفية

كلف المستشار هشام بركات النائب العام، فريقا موسعا من محققي نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول للنيابة، بالانتقال إلى مقر معسكر قوات الأمن المركزي بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، والذي شهد وقوع تفجير إرهابي مساء اليوم، وذلك لبدء التحقيقات في الحادث وإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام المستشار هشام حمدي بالتوجه على رأس فريق من محققي النيابة، لإجراء المعاينة في مسرح الحادث والوقوف على اثاره.. كما أمر المستشار حمدي بأن يتوجه فريق آخر من محققي النيابة لسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم، حول معلوماتهم ومشاهداتهم للحادث.. حيث أسفر التفجير الإرهابي عن استشهاد مجند أمن مركزي وإصابة 25 آخرين حتى الآن، معظمهم من الضباط وجنود الأمن المركزي بالقطاع الذي جرى استهدافه بالعبوة الناسفة.

وتوجه محققو النيابة إلى مستشفى الجلاء العسكري بالإسماعيلية، وكذا مستشفى الإسماعيلية العام، حيث جرى توزيع المصابين في التفجير على المستشفيين، ويتلقون العلاج بهما.

كما أمرت النيابة أيضا بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية “قسم المفرقعات” وذلك لرفع الاثار الفنية للحادث والانفجار، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.

وقام محققو النيابة بمناظرة جثمان المجند الشهيد، وتم ندب مصلحة الطب الشرعي، لإجراء عملية تشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة على وجه الدقة والتحديد، والتصريح بدفنه عقب انتهاء عملية التشريح المقررة.

أ ش أ

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