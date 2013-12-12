بوتين: روسيا أسهمت في منع التصعيد العسكري في سوريا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بأن العالم يشهد في هذه المرحلة تطورات وأعمالاً همجية استهدفت سوريا في الآونة الأخيرة.

وقال بوتين وهو يلقي رسالته السنوية الجديدة أمام البرلمان الروسي “أعتقد أننا نجحنا في إقناع المجتمع الدولي بتبني خيار الشرعية والسلام في سوريا”.

وأشاد الرئيس الروسي بإسهام بلاده في الجهود الدولية المبذولة لمنع التصعيد في سوريا، مشيرا إلى تمكن بلاده من الحيلولة دون التدخل العسكري الخارجي في شؤون سوريا وانتشار النزاع إلى خارج الحدود.

وأضاف بوتين “عملنا بحزم وحسم وعلى نحو مدروس، من دون أن نعرِّض مصالحنا الذاتية وأمننا والاستقرار الدولي للخطر”.

ورأى بوتين أن تجربة المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السورية والقضية الإيرانية “أكدت ضرورة حل أية مشكلة دولية بالطرق السياسية بدون استخدام القوة العسكرية”.

أ ش أ