وزيرة الصحة تعود للقاهرة قادمة من جوبا

عادت إلى القاهرة مساء اليوم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط قادمة من جوبا بعد زيارة لجنوب السودان أستغرقت 3 أيام .

وقد أجرت الوزيرة محادثات مع الدكتور اسحاق كليتو وزير الصحة بجنوب السودان وعدد من المسئولين بالحكومة هناك تناولت بحث التعاون في البرامج الخاصة بصحة المرأة والطفل وتقليل وفيات الأطفال والقوافل الطبية المصرية التي تزور جنوب السودان ومكافحة مرض الأيدز والمنح الدراسية التي تقدمها وزارة الصحة للأطباء في جوبا للتدريب في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة مها الرباط افتتحت العيادة المصرية في مدينة بور باقليم جونجلى وتفقدت العيادة المصرية بجوبا .

وكان وفد من وزارة الصحة قد سافر إلى جوبا منذ عدة أيام وزار مدينة بور لبدء التشغيل التجريبي للعيادات المصرية هناك التى تقدمها مصر هدية إلى مواطني جنوب السودان ويتحمل الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية إنشاء هذه العيادات .

أ ش أ