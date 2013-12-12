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الداخلية: سنطارد “عفاريت ضد الانقلاب” ولن نسمح لهم بالتظاهر

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الداخلية: سنطارد “عفاريت ضد الانقلاب” ولن نسمح لهم بالتظاهر الداخلية: سنطارد “عفاريت ضد الانقلاب” ولن نسمح لهم بالتظاهر

عفاريت ضد الانقلاب – أرشيفية

اكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قوات الشرطة سوف تقوم بمطاردة آى عناصر ستشترك فى مظاهرات فى آى محافظة من المحافظات، جاء هذا خلال بعض الدعوات التى اطلقهاا الإخوان ، بان اليوم سوف يشهد عدة مسيرات لما اطلقوا عليهم “عفاريت ضد الانقلاب” فى المساء.

وأشار المصدر الأمني ، أن قوات الشرطة لديها تعليمات بفض اى مظاهرات خارجة عن القانون، بموجب قانون تنظيم التظاهر، الذى يحتم الحصول على موافقة أمنية من قبل الوزارة، أو القسم التابع اليه المظاهرة، مؤكداً أن تلك العناصر “عفاريت ضد الإنقلاب لم تتقدم باى طلبات تظاهر حتى هذه اللحظات.

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