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رابطة ضحايا الإختفاء القسرى:سنشارك فى الإستفتاء ونأمل فى تعديل الديباجة

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رابطة ضحايا الإختفاء القسرى:سنشارك فى الإستفتاء ونأمل فى تعديل الديباجة رابطة ضحايا الإختفاء القسرى:سنشارك فى الإستفتاء ونأمل فى تعديل الديباجة

لويس

أكد إبرآم لويس مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى فى تصريح خاص أن الرابطة ستشارك فى الإستفتاء على الدستور ولكن حسم “نعم”او “لا” سيتم تحديده على أساس تعديل الديباجة الخاصة بالدستور وقال “نأمل فى تعديلها وذلك بعد أن تم تغيير بعض الكلمات مثل حكومتها مدنية سنعلن موقفنا قريبا”.

وأشار لويس إلى الرابطة قد قدمت من قبل مقترحات للجنة الخمسين بشان تجريم التمييز على أساس دينى وتم الإلتزام بذلك فى الدستور وبرغم ان هناك مواد مرفوضة مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا ان هذا الدستور هو الأفضل حالا من غيره ،كما انه دستورا توافقيا للمرحلة الإنتقالية.

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