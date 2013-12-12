متحف أم كلثوم يحتفل بالذكرى الـ115لميلاد كوكب الشرق بداية من الأحد المقبل

بمناسبة الإحتفال بالذكري الـ 115 لميلاد كوكب الشرق أم كلثوم ينظم (متحف أم كلثوم) بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس محمد أبو سعده (مهرجان متحف أم كلثوم للمدارس).

وتنطلق فعاليات المهرجان يوم الأحد 15 ديسمبر وتستمر حتي 26 ديسمبر ، حيث يقيم المتحف العديد من الأنشطة الفنية والموسيقية إحيائاً لذكري ميلاد سيدة الغناء العربي ,ولتعريف طلبة المدارس والشباب بالمشوار الوطني والفني الحافل لأم كلثوم ، وذلك من خلال عدد من الورش ومنها : ورشة (تذوق موسيقي) تحت إشراف الخبيرة الموسيقية “داليا سعيد” ، ورشة (الإيقاع التعبيري ) تحت إشراف الخبيرة الموسيقية مروة عبد السلام.

كما يتضمن المهرجان العديد من العروض الفنية للفرق الموسيقية الشابة ، بالإضافة لعروض لفن البانتومايم ، و تبدأ جميع الفعالليات والأنشطة في الحادية عشره صباحاً إلي الثانية ظهراً أيام (الأحد والأثنين والثلاثاء والخميس) ، وذلك تحت إشراف د. نهلة مطر (مدير متحف أم كلثوم ) .