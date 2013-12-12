مقتل 45 شخصًا فى اشتباكات بشمال اليمن

أفاد تقرير يمنى اليوم الخميس، بمقتل 45 شخصًا وإصابة العشرات فى اشتباكات ضارية بدأت فجر اليوم بين السلفيين والحوثيين فى منطقة الفج بمديرية حرض بمحافظة حجة شمال اليمن.

وقالت مصادر محلية يمنية بمديرية حرض لموقع "الصحوة نت" اليمنى، إن الحوثيين بدأوا فجر اليوم بالهجوم على مواقع للسلفيين فى منطقة الفج، إلا أنهم فروا بعد الهجوم مباشرة إلى منزل أحد أبناء حرض واختبأوا فيه، الأمر الذى جعل السلفيين يعودون إلى مواقعهم إلا أن الحوثيين -بحسب المصادر- باغتوا السلفيين وقتلوا منهم اثنين.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات ضارية حدثت بعد مقتل سبعة من السلفيين والقبائل إلى جانب جرح 9 منهم، منوهًا بأن قتلى الحوثيين الذين كانوا قد اختبأوا فى المنزل عددهم يصل إلى 36 قتيلاً وأصيب آخرون كما قام السلفيون والقبائل بأخذ سلاحهم بعد القتل مباشرة.

وأشارت المصادر إلى أن السلفيين قاموا أثناء الاشتباكات وبعدها بمطاردة الحوثيين واستولوا على مواقع كانوا يتمركزون فيها منها جبل الخزان وجبل بجواره وقرية سادحة فى منطقة الفج من الغرب لمديرية حرض، إلى جانب بعض الطرق التى كان يسيطر عليها الحوثيون.