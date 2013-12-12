مشاركة سودانية فى مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بتونس

شارك السودان فى مؤتمر"قادة الشرطة والأمن العرب" فى دورته السابعة والثلاثين التى انعقدت بتونس، وأكد الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة السودانية رئيس وفد السودان-فى تصريح اليوم الخميس عقب عودته من تونس- إن المؤتمر ناقش مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، مبينا أنه تم استعراض نتائج تطبيق توصيات المؤتمر السابق، إضافة إلى بند حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة تحديدا فى المجال الأمنى.

كما استعرض كذلك التجارب الأمنية المتميزة لعدد من الدول وسبل تطوير أداء الإعلام الأمنى العربى، وإظهار الصورة الحقيقية لرجل الشرطة فى الوطن العربى، ودوره فى مكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، موضحا أن السودان قدم تجربة الشرطة القضائية كإدارة شرطية متخصصة تعنى بالمحاكم والقضاء.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك مشروع الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية فى صيغته المعدلة، وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات منها تواصل التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى دول الجامعة العربية.

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