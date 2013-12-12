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اختطاف رجل وابنته فى نقطة تفتيش وهمية شرق تكريت بالعراق

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اختطاف رجل وابنته فى نقطة تفتيش وهمية شرق تكريت بالعراق اختطاف رجل وابنته فى نقطة تفتيش وهمية شرق تكريت بالعراق

بغداد (أ. ش.أ)

أفاد مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين اليوم بأن مسلحين مجهولين اختطفوا رجلا وابنته تحت تهديد السلاح فى قضاء الدور شرقى مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا للجيش العراقى نصبوا نقطة تفتيش وهمية فى قضاء الدور شرق تكريت واختطفوا رجلا وابنته وأجبروهما على ترك السيارة تحت تهديد السلاح واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت اليوم نجاة المعاون الإدارى للمحافظ من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بمنطقة حمرين انفجرت مساء اليوم الخميس لدى مرور موكبه، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد حمايته دون أن يصاب هو بأذى.
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