سوانزي إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة

(إفي) - رافق سوانزي سيتي الويلزي فالنسيا الإسباني الى دور الـ32 لبطولة دوري أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء جولات دور المجموعات اليوم.

وتعادل فالنسيا، المتأهل سلفا، مع ضيفه كوبان الروسي بهدف لمثله في الجولة السادسة، ليتحصل على النقطة 13 في القمة منفردا، فيما ودع الفريق الروسي البطولة.

تقدم "الخفافيش" عبر باكو الكاسير في الدقيقة 67، قبل أن يتعادل الباراجوائي لورينزو مالجاريخو للزوار في الدقيقة 84.

ورغم خسارة سوانزي سيتي على ملعب سانت جالين السويسري بهدف دون رد سجله ماركو ماثيس في الدقيقة 80، الا أنه ضمن الوصافة بامتلاكه ثماني نقاط، مقابل ستة لكوبان وسانت جالين.