أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سوانزي إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة

Google+ Print
سوانزي إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة سوانزي إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة

(إفي) - رافق سوانزي سيتي الويلزي فالنسيا الإسباني الى دور الـ32 لبطولة دوري أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء جولات دور المجموعات اليوم.

وتعادل فالنسيا، المتأهل سلفا، مع ضيفه كوبان الروسي بهدف لمثله في الجولة السادسة، ليتحصل على النقطة 13 في القمة منفردا، فيما ودع الفريق الروسي البطولة.

تقدم "الخفافيش" عبر باكو الكاسير في الدقيقة 67، قبل أن يتعادل الباراجوائي لورينزو مالجاريخو للزوار في الدقيقة 84.

ورغم خسارة سوانزي سيتي على ملعب سانت جالين السويسري بهدف دون رد سجله ماركو ماثيس في الدقيقة 80، الا أنه ضمن الوصافة بامتلاكه ثماني نقاط، مقابل ستة لكوبان وسانت جالين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع