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محافظ بني سويف يكرم ثالث العالم في الكاراتيه

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بني سويف : سيد عبد الغني
منح المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف الطالب/ محمود محمد سيد   بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة القومية الابتدائية بمدينة بني سويف  ثالث العالم في لعبة الكاراتيه الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بتركيا التي أقيمت باسطنبول مكافأة مالية وشهادة تقديرا لتفوقه الرياضي .

وأكد عبد المعطي محمد  مدير إدارة مدارس القومية ببني سويف أن "محمود" تفوق على منافسيه الإسرائيلي والأمريكي وخسر بصعوبة أمام البطل السويسري صاحب الميدالية الذهبية.

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