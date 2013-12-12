أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خماسي الأهلي يتألق في تدريب الكرات الثابتة

Google+ Print
خماسي الأهلي يتألق في تدريب الكرات الثابتة خماسي الأهلي يتألق في تدريب الكرات الثابتة

حرص محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي على تخصيص فقرة تدريبية للركلات الثابتة، في أطار استعدادات الفريق لمواجهة جوانزو إيفرجراند في كأس العالم للأندية.

ووفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الأحمر، قام يوسف بتدريب الخماسي محمد أبو تريكة وأحمد فتحي ووليد سليمان وعبد الله السعيد وأحمد شديد على الضربات الثابتة.

وظهر الخماسي بمستوى جيد في تنفيذها خلال التدريب الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد أغادير.

يُذكر أن المارد الأحمر سيفتتح مشواره المونديالي الخامس بمواجهة جوانزو بطل أسيا يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع