خماسي الأهلي يتألق في تدريب الكرات الثابتة

حرص محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي على تخصيص فقرة تدريبية للركلات الثابتة، في أطار استعدادات الفريق لمواجهة جوانزو إيفرجراند في كأس العالم للأندية.

ووفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الأحمر، قام يوسف بتدريب الخماسي محمد أبو تريكة وأحمد فتحي ووليد سليمان وعبد الله السعيد وأحمد شديد على الضربات الثابتة.

وظهر الخماسي بمستوى جيد في تنفيذها خلال التدريب الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد أغادير.

يُذكر أن المارد الأحمر سيفتتح مشواره المونديالي الخامس بمواجهة جوانزو بطل أسيا يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء.