تاتا: نيمار يبكي من أجل الراحة

يبكي البرازيلي نيمار لاعب برشلونة من أجل الحصول على راحة، وفقا لما أكده جيراردو مارتينو المدير الفني لبطل إسبانيا.

وقال تاتا عقب الفوز على سلتيك في دوري أبطال أوروبا بستة أهداف مقابل هدف "نيمار يبكي من أجل الراحة."

وأوضح تاتا "نيمار يمر بسنة صعبة، فلقد خاض مباريات كثيرة مع سانتوس ثم لعب دورا كبيرا مع البرازيل في كأس القارات، ولم يحصل على راحة بسبب كثرة ارتباطاته."

وأضاف تاتا "إنه في نهاية الموسم وليس في منتصفه كباقي اللاعبين، سيحصل على فترة راحة خلال عطلة الكريسماس اتمنى أن يعود بعدها جاهزا."

وكان نيمار قد أحرز هاتريك وصنع هدفا في فوز البلوجرانا على سلتيك 6-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الأربعاء.