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"الزراعة" بالأقصر: تضرر 42 منزلا بسبب النمل الأبيض.. وننتظر التمويل لمعالجتها

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"الزراعة" بالأقصر: تضرر 42 منزلا بسبب النمل الأبيض.. وننتظر التمويل لمعالجتها "الزراعة" بالأقصر: تضرر 42 منزلا بسبب النمل الأبيض.. وننتظر التمويل لمعالجتها

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

قال علي قناوي وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه جارٍ القضاء على ظاهرة مهاجمة النمل الأبيض لمساكن أهالي الأقصر بمدينة "الطود"، مؤكدا أنه تمت معالجة 26 منزلا وحصر 42 آخرين سيتم علاجها فور توافر الدعم المالي لشراء المبيدات وتوفير العمالة.

ونفي قناوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "بث مباشر" على قناة "cbc"، تجاهل شكاوى المواطنين، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل لمواجهة انتشار النمل الأبيض بالأقصر، لافتا إلى أن المبلغ المخصص من قبل وزارة الزراعة للمحافظة لا يكفي فهو لا يتعدى 30 ألف جنيه.

وأكد محمد السيد رئيس مدينة "الطود"، أنه تم حصر المباني المصابة وفي انتظارمعالجتها، مطالبا وزراة الزراعة بسرعة توفير النفقات اللازمة لمواجهة الأزمة لأن الـ30 ألف جنيه المخصصة للمحافظة لا تكفي لمعالجة جميع المنازل المصابة.

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