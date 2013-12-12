محافظ الجيزة لـ”مانشيت”:المحافظة لا تمتلك شقق لإيواء سكان عقار فيصل

قال علي عبد الرحمن محافظ الجيزة في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الخميس من برنامج “مانشيت” أن أزمة سكان عقارات فيصل المهددة بالإنهيار تتلخص في أن سبب إنهيار العقار هو وجود أعمال حفر بجواره، ولم يقم صاحب العقار المجاور بعمل الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتأمين العقارات المجاورة، مما أدى إلى حدوث تصدعات بالعقار.

> وقال عبد الرحمن إن العقار المنهار يتكون من 5 طوابق، ولا توجد به أي إصابات أو حالات وفاة للسكان، مشيرًا إلى أنه جار متابعة الموقف مع جميع أجهزة المحافظة.

وأضاف عبد الرحمن أنه كلف فريق من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بإجراء معاينة للعقار المنهار بمنطقة فيصل، لإعداد تقرير مفصّل بالواقعة وأسباب انهيار العقار، ومراجعة الأساسات للعقارات المجاورة، للنظر في إذا كان يصلح للبناء مرة آخرى أم أن هناك ضرورة لهدم العقارات، نظرًا لتصدعها، موضحا أن من تسبب في إنهيار هذا العقار هو الشخص الذي عليه أن يقوم بتعويض المتضررين.

وأشار إلى أن المحافظة حاليا لم تستطع توفير أماكن لإيواء هؤلاء المتضررين سوى بعض الأماكن في مراكز الشباب وتوفير الخيام ،والحل الذي إقترحه المحافظ أيضا هو بيع الأرض التي بجانب هذه العقارات وتعويض السكان بثمنها وهذه الحلول رفضها سكان العقارات المنهارة تماما.

قالت السيدة ناهد عبد السميع أحد سكان عقار فيصل المنهار في مداخلة للبرنامج أن هذه الحلول لا تناسب سكان العقار الذين يريدون توفير شقق لينتقلوا إليها بأسرع وقت وإستنكرت السيدة ناهد أداء المحافظ في التعامل مع أزمتهم وقالت له “تعالى وشوف الناس قاعدة إزاي في الشارع دون إيواء”.

وكان الإعلامي جابر القرموطي صور أمس تقريرا مع أهالي العقار المنهار بفيصل وقدم صورة كاملة عن معاناتهم فهم يعيشون في الشارع وفقدوا عملهم وشققهم.