أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور ..محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

Google+ Print

 

 

محافظ مطروح يبحث تطوير شاطئ مدينة مرسى مطروح

محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

عقد اللــــواء بــــدر طنطاوى الغنـــدور، محافظ مطروح بالقاعة الصغرى بديوان عـــام محافظـــة مطــــــروح ، اجتماعاً مع مسئولى الشـــركــة المنفـــذة لمشـــــروع تطويـــر شـــــواطئ مدينــــة مرسى مطــــروح وبحضور سكرتير عام المحافظة ، والسكرتير العام المساعد ، و رئيس مجلس مدينـــــة مرســى مطروح ، وممثلى الجهات القانونية والتنفيذية بالمحافظة ، وذلك لعمل دراســـة شـــاملة لتطويـــر شــاطئ مدينة مرسى مطروح ، لاستقبال الصيف القادم .
> و تم خلال الاجتماع بحث تقسيم الشـــاطئ إلى أربع أمــــاكن بمســتويات مختلفة تناســــب كـل المصطافين ، وتصميمها بالشكل الذى يتناسب مع الطبيعة السياحيـــة بالمحافظة ، مع تحديد كل منطقة بمجموعة لونية مميزة ، وتجهيز الخدمــــات العامــــــة عن طريق إشـراك شركة المياه والصرف الصحى وشركة الكهرباء للتعـــاون المشــــترك ، والتنســـيق مع الجهــــات القـــــانونيـــة والماليــــة لعمل دراســـــــة الجــــدوى فى أقـــرب وقت ممكن للوصــــول إلى بروتوكول الاتفاق على الشـــكل القانــــوى خلال أيـــــام للتوصل للشــــكل النهائى والبدء فى العمل الفعلى بدايــــة شهر يناير القادم والانتهاء قبل قدوم الصيف .
> وفى نهاية الاجتماع أوصى المحافــظ بالانتهاء السريع من التصور النهائى لتطوير الشاطئ لتنظيم مؤتمر شعبى قريباً لشرح الرؤية الكاملة لتطوير الشاطئ ليكون من أجمل وأروع الشواطئ على سـاحل البحر الأبيض المتوسط ، ويجعل مطروح بحق ملاذ لجميع المصطافين.

محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا