بالصور ..محافظ مطروح يبحث تطوير شواطئ مدينة مرسى مطروح

عقد اللــــواء بــــدر طنطاوى الغنـــدور، محافظ مطروح بالقاعة الصغرى بديوان عـــام محافظـــة مطــــــروح ، اجتماعاً مع مسئولى الشـــركــة المنفـــذة لمشـــــروع تطويـــر شـــــواطئ مدينــــة مرسى مطــــروح وبحضور سكرتير عام المحافظة ، والسكرتير العام المساعد ، و رئيس مجلس مدينـــــة مرســى مطروح ، وممثلى الجهات القانونية والتنفيذية بالمحافظة ، وذلك لعمل دراســـة شـــاملة لتطويـــر شــاطئ مدينة مرسى مطروح ، لاستقبال الصيف القادم .

> و تم خلال الاجتماع بحث تقسيم الشـــاطئ إلى أربع أمــــاكن بمســتويات مختلفة تناســــب كـل المصطافين ، وتصميمها بالشكل الذى يتناسب مع الطبيعة السياحيـــة بالمحافظة ، مع تحديد كل منطقة بمجموعة لونية مميزة ، وتجهيز الخدمــــات العامــــــة عن طريق إشـراك شركة المياه والصرف الصحى وشركة الكهرباء للتعـــاون المشــــترك ، والتنســـيق مع الجهــــات القـــــانونيـــة والماليــــة لعمل دراســـــــة الجــــدوى فى أقـــرب وقت ممكن للوصــــول إلى بروتوكول الاتفاق على الشـــكل القانــــوى خلال أيـــــام للتوصل للشــــكل النهائى والبدء فى العمل الفعلى بدايــــة شهر يناير القادم والانتهاء قبل قدوم الصيف .

> وفى نهاية الاجتماع أوصى المحافــظ بالانتهاء السريع من التصور النهائى لتطوير الشاطئ لتنظيم مؤتمر شعبى قريباً لشرح الرؤية الكاملة لتطوير الشاطئ ليكون من أجمل وأروع الشواطئ على سـاحل البحر الأبيض المتوسط ، ويجعل مطروح بحق ملاذ لجميع المصطافين.