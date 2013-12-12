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مصطفى حجازي يغادر القاهرة متجهًا لبريطانيا لعرض تطورات الأوضاع بمصر

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مصطفى حجازي يغادر القاهرة متجهًا لبريطانيا لعرض تطورات الأوضاع بمصر مصطفى حجازي يغادر القاهرة متجهًا لبريطانيا لعرض تطورات الأوضاع بمصر

الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس الدكتور “مصطفى حجازى” مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية متوجها إلى لندن فى زيارة لبريطانيا تستغرق يومين يلقى خلالها محاضرة حول تطورات الوضع فى .

تأتى زيارة ” حجازى ” لبريطانيا تلبية لدعوة من الجمعية المصرية البريطانية لإلغاء محاضرة فى معهد السير” مايكل واير” للإدارة العليا بمشاركة أعضاء البرلمان والأكاديميين والباحثين البريطانيين وعدد من أعضاءالجالية المصرية وسيتناول مستشار رئيس الجمهورية فى محاضرته آخر تطورات الوضع فى مصر على ضوء الإنتهاء من وضع الدستور الجديد والخطوات القادمة فى إطار تنفيذ خريطة المستقبل .

يذكر أن الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب قاما بإلقاء محاضرات سابقة أمام نفس المعهد فى الأعوام الماضية فى إطار إختيار عدة رموز دولية لمخاطبة صفوة المجتمع البريطانى .

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