طوكيو تخشى تشدد كوريا الشمالية بعد إزاحة "خال الزعيم"

كتب : أ ف ب الخميس 12-12-2013 18:01

اعتبر وزير الدفاع الياباني إيتسونورو أونوديرا اليوم أن النظام الكوري الشمالي قد يزداد تشددًا بعد الإزاحة العنيفة لجانغ سونغ ثيك عن منصبه.

وقال أونوديرا في منتدى فكري في طوكيو: "عندما نظرت إلى صور جانغ سونغ ثيك وهو يُنتزع من مقعدة تذكرت مشاهد الثورة الثقافية" في الصين، مضيفًا "يمكن أن تتبنى كوريا الشمالية مواقف أكثر تشددًا في المستقبل، وهذا يثير قلقي".

كانت بيونغ يانغ أكدت، الإثنين الماضي، إقالة جانغ سونغ ثيك خال الزعيم الكوري الشمالي، ونشرت صورًا لتوقيفه المهين بعدما كان الرجل الثاني في النظام، وهو ما يعد حدث نادر.

ويرى خبراء أن توقيفه ينتظر أن يسمح للشاب كيم جونغ أون بعد سنتين في السلطة، أن يرص الصفوف حوله في مواجهة كوريا الجنوبية والغربيين الذين يتهمون بيونغ يانغ بتطوير صواريخ عابرة للقارات مزودة بشحنات نووية.