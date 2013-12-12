أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

طوكيو تخشى تشدد كوريا الشمالية بعد إزاحة "خال الزعيم"

Google+ Print
طوكيو تخشى تشدد كوريا الشمالية بعد إزاحة "خال الزعيم" طوكيو تخشى تشدد كوريا الشمالية بعد إزاحة "خال الزعيم"

كتب : أ ف ب الخميس 12-12-2013 18:01

اعتبر وزير الدفاع الياباني إيتسونورو أونوديرا اليوم أن النظام الكوري الشمالي قد يزداد تشددًا بعد الإزاحة العنيفة لجانغ سونغ ثيك عن منصبه.

وقال أونوديرا في منتدى فكري في طوكيو: "عندما نظرت إلى صور جانغ سونغ ثيك وهو يُنتزع من مقعدة تذكرت مشاهد الثورة الثقافية" في الصين، مضيفًا "يمكن أن تتبنى كوريا الشمالية مواقف أكثر تشددًا في المستقبل، وهذا يثير قلقي".

كانت بيونغ يانغ أكدت، الإثنين الماضي، إقالة جانغ سونغ ثيك خال الزعيم الكوري الشمالي، ونشرت صورًا لتوقيفه المهين بعدما كان الرجل الثاني في النظام، وهو ما يعد حدث نادر.

ويرى خبراء أن توقيفه ينتظر أن يسمح للشاب كيم جونغ أون بعد سنتين في السلطة، أن يرص الصفوف حوله في مواجهة كوريا الجنوبية والغربيين الذين يتهمون بيونغ يانغ بتطوير صواريخ عابرة للقارات مزودة بشحنات نووية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"