"مصر الخير" تسلم 100 جهاز عروسة لفتيات أسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 43 دقيقة

أقامت مؤسسة مصر الخير بأسيوط حفلا بديوان عام محافظة أسيوط، سلمت خلاله 100 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج، مساهمة منها في مساعدة الشباب والفتيات على بدء حياه أسرية جديدة، في إطار فعاليات حملة "ممكن" التي تنظمها المحافظة لتطوير المحافظة كنوع من المشاركة المجتمعية.

وقال سليمان قناوي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل نيابة عن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، إن أعمال الخير التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير تأتي في إطار دورها لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، وهو العمل الذي تحملته منذ نشأتها وقدمت لأسيوط وأسرها الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة كثيرا من الخدمات في عدة مجالات.

وصرح محمد فراج مدير فرع المؤسسة بأسيوط، بأنه تم اختيار الفتيات اللاتي وُزع جهاز العرائس عليهن بالتنسيق مع محافظة أسيوط ومديرية الشؤون الاجتماعية في جميع مراكز وقرى المحافظة، ويأتي هذا ضمن أعمالها المجتمعية التي تقوم بها في أسيوط، مضيفا أن توزيع 100 جهاز عروسة يأتي في إطار المشاركة المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة منذ بدء عملها في أسيوط لتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأشاد "فراج" بالمجهود المبذول من اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، ودعمه لتذليل كافة العقبات أمام العمل الخيري، مضيفا أن التعاون المشترك بين المؤسسات والجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع يساعد في التوزيع العادل ووصول المساعدات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة والتي تقدمها الجمعيات؛ حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.