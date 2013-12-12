بالصور...جهاز ارسال القُبلات عبر الإنترنت!!

واشنطن ـ مع التقدم التكنولوجي يوماً بعد يوم نرى أختراعات لم يكن في وسعنا تصورها!

فمثلا رأينا جهاز الحاسوب الذي يستخدم مقلة عينيك كبديل للفأرة! وجهاز حاسوب يمكن شحنه بالمياه ! و اليوم نرى أختراع جديد و فريد من نوعه للتواصل بين العائلات وجمع شملها رغم بعد المسافات بينهم لأي أسباب كانت!! .

“كيسنجر”!! وهو الأختراع محل حديثنا اليوم، أبتكره الدكتور hooman samani وهو من علماء الروبوت في جامعة سنغافورة الوطنية. الهدف من ذلك الجهاز هو الربط بين العائلات والأصدقاء والتواصل بينهم بأقصي درجات التواصل الممكنه عبر عالم الأنترنت !!.

قد تسأل كيف يعمل ذلك الجهاز! بل كيف يمكنه أن يرسل القبلات من مكان لأخر! حسناً إليك الأجابة : يتألف الجهاز من رأس بلاستيكي صغير مزود بشفتين ضخمتين يكفي أن يقبلهما مستخدم الأنترنت كي تهتز شفتا جهاز مماثل يقبله مستخدم آخر للانترنت في الوقت نفسه!! هل تتخيل ذلك؟ والأكثر من ذلك إذا كان يريد المستخدم تعزيز الشعور بالقبلة، يمكن أن يقبل الطرفان احدهما الآخر في نفس اللحظة وهما ينظران مباشرة إلى شاشة الكمبيوتر.

لقد صرح مخترع الجهاز أن الشفتين الاصطناعيتين المصنوعتين من سيليكون وبذلك يتم رصد الحركة و ذلك ليضم الجهاز “أفضل شعور” للمستخدم!! كما يتم تشغيله عن طريق توصيله بالحاسوب بالـ USB كأي جهاز خارجي يتم توصيله بالحاسوب.

الجدير بالذكر أن سبب تسمية ذلك الجهاز “كيسنجر” وهو كي يربط بين كلمتي “كيس″ أي قبلة و”مسنجر” أي مرسل.

و أخيراً قد تسأل لماذا لم يتم طرح ذلك الجهاز رسمياً حتي الأن رغم الانتهاء منه!

ببساطة إن بعض المسائل أخلاقية تؤخر طرحه في الأسواق ، فكما يقول المخترع أن “القبلة أمر حميم جدا، وبغية تسويق منتج بهذه الحساسية، يجب أولاً أن نجري الدراسات المناسبة حول الأوجه الاجتماعية والثقافية”.

شبكةعيونالإخبارية

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