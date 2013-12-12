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إسرائيل تتراجع عن مخطط «برافر» لنقل البدو ومصادرة أراضيهم في النقب

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إسرائيل تتراجع عن مخطط «برافر» لنقل البدو ومصادرة أراضيهم في النقب إسرائيل تتراجع عن مخطط «برافر» لنقل البدو ومصادرة أراضيهم في النقب
أعلن الوزير الإسرائيلي السابق، بيني بيجين، الخميس، أن إسرائيل تراجعت عن مخطط «برافر- بيجن»، لنقل آلاف من البدو في صحراء النقب ومصادرة أراضيهم.وقال «بيجين»، في مؤتمر صحفي في «تل أبيب»، إنه أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ«إنهاء النقاش على القانون في الكنيست (البرلمان)، وإن (نتنياهو) وافق على هذا القرار»، وذلك بعد أيام من تقارير حول انقسام الائتلاف الحكومي في إسرائيل حول المخطط.

كانت الإسرائيلية صادقت على مشروع قانون «برافر – بيجن» لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم في النقب في يناير الماضي، كما صادق البرلمان على المشروع في قراءة أولى في يونيو الماضي وأمامه قراءتان ليصبح قانونًا بشكل رسمي.

 

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