إسرائيل توقف تنفيذ خطة إعادة توطين بدو النقب فى قرى حكومية

تنفيذ خطة إعادة توطين بدو النقب في قرى تابعة للحكومة ، وذلك بعد معارضة سياسية شديدة .

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن الوزير السابق بيني بيجن ، الذي وضع صيغة قانون لمخطط توطين البدو والمعروف باسم “مخطط برافر” ، قوله ” إنه بسبب المعارضة السياسة الداخلية الشديدة ، فإنه سيتم إرجاء تلك الخطة ” .

ويتهم المعارضون تلك الخطة بأنها ستصادر أراضي البدو وتؤثر على أسلوب حياتهم، فيما تصر إسرائيل على أن إعادة توطين البدو ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية التي يفتقر إليها الكثير منهم وستعود بالفائدة على مجتمعاتهم وتحافظ على تقاليدهم .

واستثمرت الحكومة ملايين الدولارات في تقديم الخدمات العامة والإسكان والصحة والتعليم للبدو.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط برافر يصادر أكثر من 800 ألف دونم من أراضي عرب النقب ، ويهجر عشرات الآلاف من عرب النقب من نحو 35 قرية عربية مسلوبة الاعتراف، وهو ما أثار الغضب العارم في الشارع الفلسطيني، وجرى تنظيم عشرات الفعاليات الاحتجاجية ضد المخطط، كان أبرزها ثلاثة أيام غضب نظمها الحراك الشبابي في الداخل، حصلت فيها مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال التي حاولت قمعها بالقوة.

> أ ش أ