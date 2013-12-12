بوتين : سنواجه أى دولة تمتلك صواريخ هجومية ضدنا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الخطط التي تقوم بها روسيا لمواجهة خطط دول أخرى لإحراز المزيد من الأسلحة الصاروخية الهجومية .

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية ، اليوم الخميس ، أن بوتين أكد قلق بلاده إزاء خطط دول أخرى لتملك المزيد من الأسلحة الهجومية الصاروخية الدقيقة التصويب مع تطوير الدفاعات المضادة للصواريخ .

وقال بوتين وهو يلقي رسالته السنوية الجديدة أمام البرلمان الروسي إن “ذلك يمكن أن يقضي على كل الاتفاقات بشأن تقليص مخزون الأسلحة النووية الاستراتيجية في العالم، ويؤدي لاختلال ما يسمى بالتوازن الاستراتيجي”.

وكان دميتري روجوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية المسئول عن الانتاج الحربي قد كشف أن روسيا قلقة إزاء مشروع “الضربة الخاطفة” الأمريكي الذي يتضمن بناء وإنشاء صواريخ سريعة جدا تقدر على حمل القنابل وغيرها من المتفجرات إلى أي بقعة من بقاع العالم في لحظة خاطفة..مشيرا إلى أن روسيا تعد ردا تقنيا على الضربة الخاطفة الأمريكية.

وكشف بوتين عن رد محتمل آخر على خطط من هذا القبيل ..حيث قال ” نقوم بإنشاء شبكة الاستطلاع وتعيين الأهداف في الفضاء ، وبإبداع صواريخ استراتيجية جديدة تنطلق من الأرض والغواصات في البحر والطائرات “.

وأضاف: “نستمر في تعزيز قوات الصواريخ الاستراتيجية وتصنيع الغواصات الحربية التي تعمل بالطاقة النووية، ونبدأ العمل بمشروع قاذفة المستقبل”.

> أ ش أ