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أحمد سمير: أخشى حدوث أزمة جديدة في مباراة المصري

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أحمد سمير: أخشى حدوث أزمة جديدة في مباراة المصري أحمد سمير: أخشى حدوث أزمة جديدة في مباراة المصري

كشف أحمد سمير مدافع الزمالك عن تخوفه من حدوث أزمة جديدة في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي بافتتاحية الدوري الممتاز بعد أن أوقعتهما القرعة في مواجهة قوية في الأسبوع الأول من المسابقة.

وقال سمير لـFilGoal.com "أخشى حدوث أزمة جديدة، فالبلاد لا تتحمل وفاة أشخاص أخرين، هناك ثأر بين الأهلي والمصري وقد يؤثر علينا".

أضاف "أعتقد أن القضاء قد أصدر حكما في القضية وهناك من تم سجنه ومن حكم عليه بالإعدام وأولتراس أهلاوي احتفلوا بذلك الحكم، من المفترض أن تكون الأمور انتهت وليس هناك أي داع لأن يحدث اعتداء على الأندية البورسعيدية".

يذكر أن الزمالك سيفتتح مبارياته في الدوري المصري باستضافة فريق المصري البورسعيدي العائد للعب في البطولات المحلية بعد إيقافه لمدة عام.

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