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خشبة: نحترم جوانزو ومتفائل بحالة لاعبي الأهلي

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خشبة: نحترم جوانزو ومتفائل بحالة لاعبي الأهلي خشبة: نحترم جوانزو ومتفائل بحالة لاعبي الأهلي

أبدى هادي خشبة مدير الكرة بالأهلي تفاؤله بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الأهلي قبل افتتاح مباريات الفريق بكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل بمواجهة جوانزو الصيني.

وقال خشبة في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس للوفد الإعلامي "متفائل بالحالة البدنية و الفنية و الدوافع التي بدأت تظهر علي لاعبي الأهلي منذ مران الأربعاء خاصة بعدما دخل الفريق في أجواء البطولة بعد الوصول إلي أغادير".

وأضاف "نحترم فريق جوانزو بطل الصين جدا خاصة و أنه يمتلك عناصر مميزة علي كافة النواحي، ولكن يجب عدم تناول قوة الفريق الصيني بشكل أكبر من حجمه حتي لا يؤثر هذا الأمر سلبا علي فريق الأهلي".

ويواجه الأهلي فريق جوانزو في المباراة الإفتتاحية على أن يواجه الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في الدور قبل النهائي.

وتابع خشبة " الجهاز الفني قادر علي تحويل كل الصعوبات في هذه المواجهة أو المميزات التي يمتلكها فريق جوانزو إلى دوافع و حافز لدي لاعبي الأهلي لتجاوز عقبة الفريق الصيني مثلما حدث مع الاهلي في بطولة افريقيا خاصة أننا نسعى لتحقيق نتيجة طيبة في خامس مشاركاتنا بالمونديال".

يذكر أن الأهلي قد سبق وأن حقق المركز الثالث في نسخة 2006 وهي أفضل نتيجة وصل إليها المارد الأحمر خلال 4 مشاركات بالبطولة.

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فيديو اليوم السابع