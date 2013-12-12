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رجل أعمال يدعم مستشفى دكرنس في الدقهلية بأجهزة طبية قيمتها 745 ألف جنيه

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رجل أعمال يدعم مستشفى دكرنس في الدقهلية بأجهزة طبية قيمتها 745 ألف جنيه رجل أعمال يدعم مستشفى دكرنس في الدقهلية بأجهزة طبية قيمتها 745 ألف جنيه

كتب : صالح رمضان منذ 11 دقيقة

وافق اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، على قبول مستشفى دكرنس العام لتبرع أحد فاعلي الخير من رجال الأعمال لدعم المستشفى بمبلغ 745.7 ألف جنيه منهم مبلغ 531 ألفًا و750 جنيهًا لأجهزة طبية عينية لقسم القلب بالمستشفى ومبلغ 213 ألفًا و950 جنيهًا لأجهزة عينية لقسم الرمد بالمستشفى.

ووجّه المحافظ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الإدارية والمالية والمخزنية بشأن تلك التبرعات، وأكد على استمرار الجهود لتشجيع مساهمات رجال الأعمال أبناء المحافظة فاعلي الخير بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

وقال إن محافظة الدقهلية غنية بأبنائها ورجالها المعطاءين في كل المجالات تفعيلاً للدور الاجتماعي لرؤوس الأموال لخدمة غير القادرين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وكان أحد المواطنين قد تقدم بطلب لقبول تبرعه بالأجهزة العينية، إلا أن ذلك التبرّع تطلب موافقة المحافظ في ظل غياب المجالس المحلّية منذ ثورة 25 يناير.

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