اتحاد هندسة المنيا يعلن استقالته تضامناً مع الطلاب المقبوض عليهم

أصدر اليوم، مجلس اتحاد طلاب كلية الهندسة على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بيانًا بعنوان “لقد بلغ الظلم مداه”، أعلن فيه عن استقالة مجلس الاتحاد بالكامل واستمراريته في صفوف الطلاب وتأييدهم في كافة مطالبهم المشروعة ضد الظلم والقهر والطغيان.

> وجاء في نص البيان: “زملاؤنا الطلاب لقد بلغ الظلم مداه بعد الاعتداء السافر ظهر أمس على مسيرة طلاب هندسة المنيا، وما حدث من أمن الكلية من إغلاق لأبواب الكلية وترتب عليه التعدي على بعض الطلاب من جانب الشرطة واعتقال مهندسات من الكلية ثم الإفراج عنهن ثم اعتقال طلاب من الكلية ومن بينهم عضو اتحاد الطلاب محمد شعبان”.

> وأضاف البيان: “قرر مجلس الاتحاد وبالإجماع استقالة مجلس الاتحاد بالكامل بمن فيهم رئيس اتحاد الطلاب وقبول استقالة كافة أعضاء اتحاد الطلاب وعرضها على طلاب الكلية إيماناً بأنهم الوحيدون الذين ترفع لهم هذه الاستقالة لأنهم من شكلوا هذا الكيان و تكليف رئيس الاتحاد “المستقيل” نيابة عن كافة طلاب الكلية والاتحاد “المستقيل” بالدفاع عن حقوق الطلاب المعتقلين الدراسية وضمان درجات أعمال السنة وتعويض الاختبارات التي ستفوتهم والضغط على مجلس الكلية للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين بصفته “مندوب” عن طلاب الكلية وليس رئيسًا لاتحاد الطلاب.

> كما طالب البيان، مجلس الكلية بالتحقيق الفوري في موضوع غلق بوابات الكلية أمام الطلاب، مما أدى لحدوث إصابات للبعض واعتقال آخرين ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

> وأكد البيان، أنه عقب انتهاء الأزمة الحالية سيتم تكليف عدد من أعضاء الاتحاد بتسيير أعمال الاتحاد لحل مشاكل الطلاب دون القيام بأية أنشطة، أو الإشراف أو رعاية أية أنشطة لمختلف لجان الاتحاد أو أسر الكلية، مع استمرارية استقالة باقي أعضاء الاتحاد والمجلس.