ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المنازل بالغردقة‎

القت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، القبض على تشكيل عصابي، تقوده سيدة؛ لسرقة المساكن بالمدينة .

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، تلقى عدة شكاوى المواطنين يتضررون من سرقة مساكنهم ومنقولاتهم في أكثر من منطقة بمدينة الغردقة.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد الصادق مدير المباحث الجنائية، والمقدم رضا النحاس مفتش مباحث قسم ثان الغردقة.

أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب وقائع السرقة “عمرو. م” 42 عاما، عاطل، و”أحمد. أ”، 31 عاما، و”حمدي. ر” 25 عاما، نجار موبيليا، و”غادة. م”، 33 عاما، ربة منزل. تم ضبطهم وبعض المنقولات.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ عرضهم على النيابة.